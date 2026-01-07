Handel in Europa: STOXX 50 leichter

Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,46 Prozent schwächer bei 5 016,23 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,109 Prozent schwächer bei 5 034,09 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 039,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 014,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 039,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,958 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, mit 4 815,39 Punkten bewertet. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 07.10.2025, einen Stand von 4 749,70 Punkten auf. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, bei 4 381,92 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,48 Prozent auf 1 801,00 EUR), RELX (+ 2,96 Prozent auf 31,69 GBP), Siemens (+ 2,46 Prozent auf 253,65 EUR), SAP SE (+ 2,28 Prozent auf 206,65 EUR) und Airbus SE (+ 1,79 Prozent auf 213,05 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen BP (-3,82 Prozent auf 4,15 GBP), Zurich Insurance (-3,80 Prozent auf 582,60 CHF), Diageo (-3,53 Prozent auf 15,86 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,50 Prozent auf 88,74 GBP) und Richemont (-2,46 Prozent auf 168,60 CHF) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 17 978 997 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 408,221 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,07 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at