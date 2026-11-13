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Kursentwicklung im Fokus 13.11.2026 17:58:32

Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich schwächer

Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich schwächer

In Europa standen die Signale zum Handelsende auf Stabilisierung.

Schlussendlich ging der STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 5 521,75 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der STOXX 50 0,089 Prozent schwächer bei 5 517,36 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 522,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 527,97 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 500,95 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 2,81 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, den Stand von 5 315,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 527,34 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 4 849,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 11,39 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell RELX (+ 1,66 Prozent auf 30,69 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,49 Prozent auf 37,20 GBP), BP (+ 1,39 Prozent auf 5,75 GBP), Nestlé (+ 1,33 Prozent auf 87,72 CHF) und Unilever (+ 1,20 Prozent auf 49,88 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-3,80 Prozent auf 169,45 CHF), Rolls-Royce (-1,39 Prozent auf 13,51 GBP), Siemens Energy (-0,94 Prozent auf 131,28 EUR), Rheinmetall (-0,92 Prozent auf 765,50 EUR) und Siemens (-0,82 Prozent auf 279,40 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 25 486 647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 541,050 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

2026 hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 355,80 -0,03% ASML NV
Barclays plc 5,18 0,43% Barclays plc
BP plc (British Petrol) 6,89 1,28% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,29 0,54% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nestlé SA (Nestle) 94,59 1,39% Nestlé SA (Nestle)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 36,68 1,72% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 766,70 -0,58% Rheinmetall AG
Richemont 183,40 -3,52% Richemont
Rolls-Royce Plc 16,12 -1,03% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,81 1,23% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 279,40 -0,25% Siemens AG
Siemens Energy AG 131,62 0,43% Siemens Energy AG
Unilever PLC 60,06 1,66% Unilever PLC

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