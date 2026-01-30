Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|STOXX 50-Entwicklung
|
30.01.2026 12:27:05
Handel in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen
Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,47 Prozent auf 5 067,16 Punkte. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,057 Prozent leichter bei 5 040,78 Punkten, nach 5 043,68 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 068,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 038,31 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,120 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 4 921,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 784,43 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 30.01.2025, den Wert von 4 597,05 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 2,22 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 146,25 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 3,06 Prozent auf 169,66 EUR), Diageo (+ 2,23 Prozent auf 16,75 GBP), Richemont (+ 1,69 Prozent auf 150,30 CHF), Intesa Sanpaolo (+ 1,25 Prozent auf 5,92 EUR) und UniCredit (+ 1,22 Prozent auf 73,25 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rio Tinto (-2,01 Prozent auf 67,11 GBP), BP (-0,92 Prozent auf 4,58 GBP), Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 1 784,50 EUR), Airbus SE (-0,35 Prozent auf 193,26 EUR) und GSK (-0,27 Prozent auf 18,47 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 918 117 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 462,951 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 7,14 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
30.01.26
|Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Europa: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
29.01.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|26.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|BP Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|BP Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|BP Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|192,12
|-1,62%
|ASML NV
|1 203,20
|-1,09%
|BNP Paribas S.A.
|90,80
|0,31%
|BP plc (British Petrol)
|5,35
|1,31%
|Diageo plc
|19,45
|1,57%
|GSK PLC Registered Shs
|21,67
|2,56%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,97
|1,76%
|Rheinmetall AG
|1 774,50
|-1,69%
|Richemont
|163,05
|0,83%
|Rio Tinto plc
|76,40
|-3,35%
|SAP SE
|170,02
|1,66%
|Siemens AG
|255,50
|-0,78%
|UniCredit S.p.A.
|73,44
|1,17%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 084,12
|0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.