Handel in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen

Für den STOXX 50 geht es am fünften Tag der Woche aufwärts.

Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,47 Prozent auf 5 067,16 Punkte. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,057 Prozent leichter bei 5 040,78 Punkten, nach 5 043,68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 068,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 038,31 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,120 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 4 921,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 784,43 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 30.01.2025, den Wert von 4 597,05 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 2,22 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 146,25 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 3,06 Prozent auf 169,66 EUR), Diageo (+ 2,23 Prozent auf 16,75 GBP), Richemont (+ 1,69 Prozent auf 150,30 CHF), Intesa Sanpaolo (+ 1,25 Prozent auf 5,92 EUR) und UniCredit (+ 1,22 Prozent auf 73,25 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rio Tinto (-2,01 Prozent auf 67,11 GBP), BP (-0,92 Prozent auf 4,58 GBP), Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 1 784,50 EUR), Airbus SE (-0,35 Prozent auf 193,26 EUR) und GSK (-0,27 Prozent auf 18,47 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 918 117 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 462,951 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 7,14 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at