Handel in Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen

In Europa stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,02 Prozent stärker bei 3 851,43 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,073 Prozent fester bei 3 853,49 Punkten in den Handel, nach 3 850,66 Punkten am Vortag.

Bei 3 862,18 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 842,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1,91 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 05.09.2023, einen Stand von 3 964,29 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 963,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.10.2022, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 426,27 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 4,50 Prozent. Bei 4 089,95 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Reckitt Benckiser (+ 1,81 Prozent auf 58,48 GBP), Richemont (+ 1,40 Prozent auf 112,00 CHF), BAT (+ 1,40 Prozent auf 24,98 GBP), RELX (+ 1,10 Prozent auf 28,49 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,07 Prozent auf 38,37 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil BP (-1,45 Prozent auf 4,92 GBP), BASF (-1,27 Prozent auf 41,32 EUR), UBS (-0,96 Prozent auf 21,72 CHF), Novartis (-0,91 Prozent auf 86,80 CHF) und GSK (-0,78 Prozent auf 14,75 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 814 915 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 375,185 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,97 erwartet. Im Index bietet die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at