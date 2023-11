Handel in Europa: STOXX 50 mittags mit grünem Vorzeichen

Der STOXX 50 notiert am vierten Tag der Woche im Plus.

Um 12:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,37 Prozent fester bei 3 898,36 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,023 Prozent auf 3 883,21 Punkte an der Kurstafel, nach 3 884,10 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 3 869,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 902,26 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,564 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 09.10.2023, einen Stand von 3 884,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.08.2023, lag der STOXX 50 bei 3 984,02 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 09.11.2022, bei 3 597,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 5,77 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 658,90 Zählern.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,32 Prozent auf 32,33 CHF), BASF (+ 2,98 Prozent auf 44,88 EUR), AstraZeneca (+ 2,64 Prozent auf 104,38 GBP), Siemens (+ 1,54 Prozent auf 131,92 EUR) und Bayer (+ 1,44 Prozent auf 42,03 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BP (-1,50 Prozent auf 4,70 GBP), HSBC (-1,40 Prozent auf 5,99 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,86 Prozent auf 370,80 EUR), UBS (-0,63 Prozent auf 22,21 CHF) und Novartis (-0,46 Prozent auf 84,49 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 180 202 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 370,186 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 4,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BAT-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,48 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at