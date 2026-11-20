Der STOXX 50 verliert am fünften Tag der Woche an Boden.

Um 15:42 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,36 Prozent leichter bei 5 217,01 Punkten. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,609 Prozent tiefer bei 5 256,50 Punkten, nach 5 288,69 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 256,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 186,45 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 5,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 347,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 460,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 732,23 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,24 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Unilever (+ 2,16 Prozent auf 48,88 GBP), AstraZeneca (+ 1,53 Prozent auf 135,08 GBP), BAT (+ 1,50 Prozent auf 44,12 GBP), GSK (+ 1,31 Prozent auf 18,51 GBP) und Nestlé (+ 1,18 Prozent auf 85,45 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-5,49 Prozent auf 119,74 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,99 Prozent auf 65,50 CHF), Siemens (-3,77 Prozent auf 256,85 EUR), Richemont (-3,13 Prozent auf 171,60 CHF) und Rolls-Royce (-3,06 Prozent auf 12,85 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 8 650 809 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 485,935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at