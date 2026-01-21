Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot

Derzeit ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,48 Prozent tiefer bei 5 003,96 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,035 Prozent auf 5 026,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 027,87 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4 975,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 026,58 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,80 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 4 883,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 792,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 482,26 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,944 Prozent nach oben. Bei 5 146,25 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 913,95 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rio Tinto (+ 5,38 Prozent auf 66,54 GBP), Diageo (+ 2,88 Prozent auf 16,78 GBP), BP (+ 1,76 Prozent auf 4,45 GBP), UBS (+ 0,38 Prozent auf 37,16 CHF) und Intesa Sanpaolo (+ 0,35 Prozent auf 5,75 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-2,72 Prozent auf 1 857,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,02 Prozent auf 513,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,79 Prozent auf 26,34 EUR), Rolls-Royce (-1,68 Prozent auf 12,60 GBP) und SAP SE (-1,63 Prozent auf 190,84 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 9 262 330 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 434,268 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,49 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at