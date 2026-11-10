Stoxx Europe 50
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10.11.2026 15:58:52
Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen
Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,56 Prozent stärker bei 5 479,52 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,452 Prozent auf 5 473,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 448,84 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 501,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 473,47 Punkten erreichte.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 305,21 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 541,01 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 781,32 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10,54 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,70 Prozent auf 868,20 EUR), UniCredit (+ 2,62 Prozent auf 84,07 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,05 Prozent auf 577,60 EUR), Airbus SE (+ 1,94 Prozent auf 210,10 EUR) und Richemont (+ 1,87 Prozent auf 174,00 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 120,26 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,51 Prozent auf 36,08 GBP), BP (-2,25 Prozent auf 5,44 GBP), Rio Tinto (-1,47 Prozent auf 63,22 GBP) und National Grid (-0,40 Prozent auf 12,51 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 11 010 958 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 494,723 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus
2026 weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|BP plc (British Petrol)
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|Intesa Sanpaolo S.p.A.
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|0,02%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|578,20
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|National Grid plc
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|Rheinmetall AG
|858,10
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|Richemont
|191,05
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|Rio Tinto plc
|75,45
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|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|43,48
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|273,10
|0,24%
|Siemens Energy AG
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