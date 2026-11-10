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Index-Performance 10.11.2026 15:58:52

Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen

Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen

Der STOXX 50 verbucht am zweiten Tag der Woche Zuwächse.

Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,56 Prozent stärker bei 5 479,52 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,452 Prozent auf 5 473,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 448,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 501,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 473,47 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 305,21 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 541,01 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 781,32 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10,54 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,70 Prozent auf 868,20 EUR), UniCredit (+ 2,62 Prozent auf 84,07 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,05 Prozent auf 577,60 EUR), Airbus SE (+ 1,94 Prozent auf 210,10 EUR) und Richemont (+ 1,87 Prozent auf 174,00 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 120,26 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,51 Prozent auf 36,08 GBP), BP (-2,25 Prozent auf 5,44 GBP), Rio Tinto (-1,47 Prozent auf 63,22 GBP) und National Grid (-0,40 Prozent auf 12,51 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 11 010 958 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 494,723 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

2026 weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Airbus SE 208,80 1,21% Airbus SE
ASML NV 1 351,00 -0,01% ASML NV
Barclays plc 5,16 -0,15% Barclays plc
BP plc (British Petrol) 6,64 0,08% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,40 0,02% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 578,20 2,05% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
National Grid plc 14,91 -0,90% National Grid plc
Rheinmetall AG 858,10 1,44% Rheinmetall AG
Richemont 191,05 2,49% Richemont
Rio Tinto plc 75,45 -2,23% Rio Tinto plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 43,48 -0,95% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 273,10 0,24% Siemens AG
Siemens Energy AG 121,60 -2,58% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 83,98 2,13% UniCredit S.p.A.

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