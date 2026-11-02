Handel in Europa: STOXX 50 notiert am Montagnachmittag im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Montag.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,24 Prozent schwächer bei 5 379,45 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,146 Prozent auf 5 384,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5 392,17 Punkten am Vortag.

Bei 5 365,51 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 392,75 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, stand der STOXX 50 bei 5 298,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 454,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 4 754,45 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,52 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 2,47 Prozent auf 12,70 GBP), Siemens Energy (+ 2,16 Prozent auf 129,66 EUR), UniCredit (+ 2,06 Prozent auf 74,24 EUR), Airbus SE (+ 1,75 Prozent auf 195,80 EUR) und Siemens (+ 1,37 Prozent auf 269,30 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-3,60 Prozent auf 6,05 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,60 Prozent auf 39,32 GBP), Deutsche Telekom (-2,15 Prozent auf 25,53 EUR), Roche (-1,98 Prozent auf 395,40 CHF) und Novartis (-1,49 Prozent auf 131,78 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 11 459 084 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 544,519 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,14 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at