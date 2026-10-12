AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Marktbericht
|
12.10.2026 17:59:11
Handel in Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus
Der STOXX 50 sprang im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,55 Prozent auf 5 334,13 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,143 Prozent auf 5 312,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5 305,21 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 348,44 Punkte, das Tagestief hingegen 5 312,79 Zähler.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 332,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 374,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der STOXX 50 4 701,04 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,60 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,46 Prozent auf 962,20 EUR), HSBC (+ 2,34 Prozent auf 14,28 GBP), Barclays (+ 1,85 Prozent auf 4,38 GBP), SAP SE (+ 1,57 Prozent auf 194,46 EUR) und National Grid (+ 1,53 Prozent auf 11,65 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen BAT (+ 0,00 Prozent auf 41,94 GBP), AstraZeneca (+ 0,23 Prozent auf 120,26 GBP), Airbus SE (+ 0,25 Prozent auf 188,16 EUR), UniCredit (+ 0,25 Prozent auf 76,57 EUR) und Rio Tinto (+ 0,25 Prozent auf 71,44 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 22 934 267 Aktien gehandelt. Mit 617,285 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
17:58
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Europa: STOXX 50 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Dienstagmittag freundlich (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
12.10.26
|Handel in Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
12.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: Das macht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12.10.26
|FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|186,08
|-0,75%
|ASML NV
|1 520,00
|-3,53%
|AstraZeneca PLC
|139,80
|-1,48%
|Barclays plc
|5,13
|-0,39%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,85
|0,12%
|BP plc (British Petrol)
|7,20
|3,30%
|HSBC Holdings plc
|16,82
|-0,18%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,21
|0,57%
|National Grid plc
|13,96
|1,16%
|Novartis AG
|127,30
|-1,12%
|Rheinmetall AG
|953,30
|-0,59%
|Rio Tinto plc
|83,01
|-2,24%
|SAP SE
|196,54
|0,81%
|UniCredit S.p.A.
|77,05
|0,93%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 315,67
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.