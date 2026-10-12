Handel in Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus

Der STOXX 50 sprang im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,55 Prozent auf 5 334,13 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,143 Prozent auf 5 312,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5 305,21 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 348,44 Punkte, das Tagestief hingegen 5 312,79 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 332,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 374,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der STOXX 50 4 701,04 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,60 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,46 Prozent auf 962,20 EUR), HSBC (+ 2,34 Prozent auf 14,28 GBP), Barclays (+ 1,85 Prozent auf 4,38 GBP), SAP SE (+ 1,57 Prozent auf 194,46 EUR) und National Grid (+ 1,53 Prozent auf 11,65 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen BAT (+ 0,00 Prozent auf 41,94 GBP), AstraZeneca (+ 0,23 Prozent auf 120,26 GBP), Airbus SE (+ 0,25 Prozent auf 188,16 EUR), UniCredit (+ 0,25 Prozent auf 76,57 EUR) und Rio Tinto (+ 0,25 Prozent auf 71,44 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 22 934 267 Aktien gehandelt. Mit 617,285 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at