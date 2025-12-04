Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Europa am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag legt der STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX um 0,28 Prozent auf 4 821,27 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,250 Prozent auf 4 819,83 Punkte an der Kurstafel, nach 4 807,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 823,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 816,87 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,569 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4 763,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 572,74 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 4 392,89 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,12 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 897,91 Punkten. 3 921,71 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,96 Prozent auf 58,14 CHF), Siemens (+ 1,51 Prozent auf 232,20 EUR), SAP SE (+ 1,33) Prozent auf 209,25 EUR), UBS (+ 0,71 Prozent auf 31,07 CHF) und Rio Tinto (+ 0,58 Prozent auf 55,36 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen BAT (-1,24 Prozent auf 42,88 GBP), Unilever (-1,20 Prozent auf 44,00 GBP), Diageo (-0,77 Prozent auf 17,37 GBP), AstraZeneca (-0,57 Prozent auf 136,16 GBP) und Airbus SE (-0,53 Prozent auf 197,02 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 683 406 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 363,996 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,30 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,81 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

