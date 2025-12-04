ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Kursentwicklung 04.12.2025 09:30:06

Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Europa am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag legt der STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX um 0,28 Prozent auf 4 821,27 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,250 Prozent auf 4 819,83 Punkte an der Kurstafel, nach 4 807,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 823,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 816,87 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,569 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4 763,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 572,74 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 4 392,89 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,12 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 897,91 Punkten. 3 921,71 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,96 Prozent auf 58,14 CHF), Siemens (+ 1,51 Prozent auf 232,20 EUR), SAP SE (+ 1,33) Prozent auf 209,25 EUR), UBS (+ 0,71 Prozent auf 31,07 CHF) und Rio Tinto (+ 0,58 Prozent auf 55,36 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen BAT (-1,24 Prozent auf 42,88 GBP), Unilever (-1,20 Prozent auf 44,00 GBP), Diageo (-0,77 Prozent auf 17,37 GBP), AstraZeneca (-0,57 Prozent auf 136,16 GBP) und Airbus SE (-0,53 Prozent auf 197,02 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 683 406 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 363,996 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,30 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,81 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen

07:31 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
20.11.25 ABB Neutral UBS AG
19.11.25 ABB Sell Deutsche Bank AG
19.11.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 62,28 2,00% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 198,34 -0,37% Airbus SE
ASML NV 976,00 0,10% ASML NV
AstraZeneca PLC 155,30 0,23% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 49,05 -0,81% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 74,97 0,35% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,28 0,08% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 19,85 0,76% Diageo plc
Rio Tinto plc 63,39 -0,24% Rio Tinto plc
SAP SE 210,05 0,62% SAP SE
Siemens AG 233,05 1,57% Siemens AG
UBS 33,14 0,55% UBS
Unilever plc 50,40 -1,56% Unilever plc

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 815,74 0,16%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen