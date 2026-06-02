Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester

Am Dienstag notierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,63 Prozent fester bei 5 190,26 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,277 Prozent auf 5 171,90 Punkte an der Kurstafel, nach 5 157,60 Punkten am Vortag.

Bei 5 197,74 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 167,90 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, bei 5 071,44 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 02.03.2026, einen Stand von 5 201,94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 530,38 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,70 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,21 Prozent auf 86,10 CHF), Rio Tinto (+ 3,19 Prozent auf 83,08 GBP), Siemens (+ 2,22 Prozent auf 278,70 EUR), HSBC (+ 1,97 Prozent auf 14,10 GBP) und UniCredit (+ 1,69 Prozent auf 74,56 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil SAP SE (-3,00 Prozent auf 162,86 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,85 Prozent auf 89,24 GBP), RELX (-2,71 Prozent auf 24,74 GBP), Novo Nordisk (-2,54 Prozent auf 277,65 DKK) und BAT (-2,51 Prozent auf 44,66 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 19 763 791 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 533,727 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 7,94 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,61 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at