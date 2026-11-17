Stoxx Europe 50
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17.11.2026 09:28:45
Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart leichter
Um 09:11 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,63 Prozent auf 5 475,31 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,339 Prozent leichter bei 5 491,19 Punkten, nach 5 509,87 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 491,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 474,05 Punkten.
STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 404,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 500,53 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 4 787,44 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,45 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Richemont (+ 1,29 Prozent auf 176,20 CHF), Rolls-Royce (+ 0,58 Prozent auf 13,45 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,11 Prozent auf 27,03 EUR), Airbus SE (-0,07 Prozent auf 204,05 EUR) und Roche (-0,15 Prozent auf 408,70 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-2,29 Prozent auf 752,10 EUR), SAP SE (-1,80 Prozent auf 209,55 EUR), Rio Tinto (-1,56 Prozent auf 60,54 GBP), UBS (-1,41 Prozent auf 39,84 CHF) und National Grid (-1,41 Prozent auf 12,62 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 842 018 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 515,998 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,08 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|BP plc (British Petrol)
|6,83
|0,44%
|Deutsche Telekom AG
|27,28
|1,56%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,24
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|National Grid plc
|15,18
|-0,82%
|Rheinmetall AG
|747,60
|-2,41%
|Richemont
|188,65
|0,88%
|Rio Tinto plc
|72,24
|-0,91%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|443,07
|0,04%
|Rolls-Royce Plc
|16,04
|0,39%
|SAP SE
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|Siemens AG
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|UBS
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