Handel in Europa: STOXX 50 sackt am Mittag ab

In Europa ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 12:09 Uhr verliert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,14 Prozent auf 3 936,93 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,090 Prozent fester bei 3 946,16 Punkten in den Montagshandel, nach 3 942,62 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 3 927,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 959,59 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 4 021,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 963,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.10.2022, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 367,28 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 6,82 Prozent nach oben. Bei 4 089,95 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 1,57 Prozent auf 24,86 GBP), Rio Tinto (+ 1,56 Prozent auf 51,52 GBP), Glencore (+ 1,50) Prozent auf 4,63 GBP), BASF (+ 1,17 Prozent auf 42,53 EUR) und BP (+ 0,84 Prozent auf 5,52 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Roche (-1,20 Prozent auf 252,00 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,12 Prozent auf 38,50 EUR), GSK (-0,90 Prozent auf 14,96 GBP), Richemont (-0,85 Prozent auf 105,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,85 Prozent auf 32,67 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 364 444 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 429,626 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,96 erwartet. Die BAT-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,61 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

