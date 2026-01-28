Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|STOXX 50-Performance
|
28.01.2026 15:58:47
Handel in Europa: STOXX 50 sackt nachmittags ab
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,94 Prozent schwächer bei 5 058,13 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,221 Prozent auf 5 094,98 Punkte an der Kurstafel, nach 5 106,24 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 052,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 111,53 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche fiel der STOXX 50 bereits um 0,058 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 892,45 Punkte taxiert. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, bei 4 787,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, lag der STOXX 50 bei 4 531,06 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,04 Prozent zu. Bei 5 146,25 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 913,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Diageo (+ 1,62 Prozent auf 16,36 GBP), Allianz (+ 0,49 Prozent auf 367,10 EUR), SAP SE (+ 0,31 Prozent auf 196,14 EUR), Zurich Insurance (+ 0,26 Prozent auf 543,80 CHF) und Deutsche Telekom (+ 0,15 Prozent auf 27,03 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Roche (-3,69 Prozent auf 337,10 CHF), Airbus SE (-3,24 Prozent auf 192,90 EUR), UniCredit (-2,71 Prozent auf 72,15 EUR), Rolls-Royce (-2,23 Prozent auf 12,12 GBP) und Novartis (-1,82 Prozent auf 114,40 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5 079 953 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 456,594 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
