Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten
Letztendlich schloss der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 4 891,90 Punkten ab. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,067 Prozent fester bei 4 898,07 Punkten, nach 4 894,79 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 900,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 891,59 Punkten erreichte.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0,263 Prozent. Vor einem Monat, am 24.11.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 702,84 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 24.09.2025, den Wert von 4 591,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 274,15 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12,75 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 902,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 0,25 Prozent auf 88,74 GBP), Diageo (+ 0,09 Prozent auf 15,90 GBP), HSBC (+ 0,02 Prozent auf 11,75 GBP), National Grid (-0,04 Prozent auf 11,38 GBP) und BAT (-0,09 Prozent auf 42,15 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rolls-Royce (-0,91 Prozent auf 11,50 GBP), GSK (-0,50 Prozent auf 18,06 GBP), AstraZeneca (-0,45 Prozent auf 136,74 GBP), BP (-0,39 Prozent auf 4,26 GBP) und Rio Tinto (-0,25 Prozent auf 59,82 GBP).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 4 882 058 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 347,291 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
