STOXX 50-Kursverlauf 24.12.2025 17:57:45

Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten

Kaum bewegt zeigte sich der STOXX 50 am Mittwochabend.

Letztendlich schloss der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 4 891,90 Punkten ab. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,067 Prozent fester bei 4 898,07 Punkten, nach 4 894,79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 900,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 891,59 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0,263 Prozent. Vor einem Monat, am 24.11.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 702,84 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 24.09.2025, den Wert von 4 591,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 274,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12,75 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 902,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 0,25 Prozent auf 88,74 GBP), Diageo (+ 0,09 Prozent auf 15,90 GBP), HSBC (+ 0,02 Prozent auf 11,75 GBP), National Grid (-0,04 Prozent auf 11,38 GBP) und BAT (-0,09 Prozent auf 42,15 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rolls-Royce (-0,91 Prozent auf 11,50 GBP), GSK (-0,50 Prozent auf 18,06 GBP), AstraZeneca (-0,45 Prozent auf 136,74 GBP), BP (-0,39 Prozent auf 4,26 GBP) und Rio Tinto (-0,25 Prozent auf 59,82 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 4 882 058 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 347,291 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

18.12.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
18.12.25 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
05.12.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
