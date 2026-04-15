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Index-Performance im Fokus 15.04.2026 17:58:42

Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten

Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten

Der STOXX 50 gab schlussendlich nach.

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,70 Prozent leichter bei 5 107,29 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,053 Prozent auf 5 145,80 Punkte an der Kurstafel, nach 5 143,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 145,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 103,94 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,158 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, mit 4 976,65 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 129,72 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 244,69 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,03 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit RELX (+ 2,77 Prozent auf 26,36 GBP), Novo Nordisk (+ 2,32 Prozent auf 251,85 DKK), SAP SE (+ 2,15 Prozent auf 146,54 EUR), Rheinmetall (+ 1,92 Prozent auf 1 515,20 EUR) und UBS (+ 1,11 Prozent auf 33,85 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen GSK (-2,69 Prozent auf 21,31 GBP), Rolls-Royce (-1,94 Prozent auf 12,87 GBP), Richemont (-1,92 Prozent auf 153,35 CHF), Novartis (-1,61 Prozent auf 118,34 CHF) und Enel (-1,46 Prozent auf 9,75 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 23 276 731 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 485,550 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ASML NV 1 255,40 -2,03% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 48,19 -0,95% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 91,61 0,58% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,49 -0,09% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 9,80 -0,70% Enel S.p.A.
GSK PLC Registered Shs 24,50 -2,47% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,79 -0,09% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 128,80 -0,88% Novartis AG
Novo Nordisk 34,44 2,90% Novo Nordisk
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,30 2,02% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 517,20 1,99% Rheinmetall AG
Richemont 166,20 -1,95% Richemont
Rolls-Royce Plc 14,88 -1,87% Rolls-Royce Plc
SAP SE 146,94 2,84% SAP SE
UBS 36,61 0,58% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 101,84 -0,80%

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