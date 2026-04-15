RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Index-Performance im Fokus
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15.04.2026 17:58:42
Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten
Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,70 Prozent leichter bei 5 107,29 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,053 Prozent auf 5 145,80 Punkte an der Kurstafel, nach 5 143,06 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 145,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 103,94 Punkten verzeichnete.
STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,158 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, mit 4 976,65 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 129,72 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 244,69 Punkten berechnet.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,03 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit RELX (+ 2,77 Prozent auf 26,36 GBP), Novo Nordisk (+ 2,32 Prozent auf 251,85 DKK), SAP SE (+ 2,15 Prozent auf 146,54 EUR), Rheinmetall (+ 1,92 Prozent auf 1 515,20 EUR) und UBS (+ 1,11 Prozent auf 33,85 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen GSK (-2,69 Prozent auf 21,31 GBP), Rolls-Royce (-1,94 Prozent auf 12,87 GBP), Richemont (-1,92 Prozent auf 153,35 CHF), Novartis (-1,61 Prozent auf 118,34 CHF) und Enel (-1,46 Prozent auf 9,75 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 23 276 731 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 485,550 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|BNP Paribas S.A.
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|Enel S.p.A.
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|GSK PLC Registered Shs
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|-0,09%
|Novartis AG
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|30,30
|2,02%
|Rheinmetall AG
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|Richemont
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|-1,95%
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|SAP SE
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|UBS
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|0,58%
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|STOXX 50
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