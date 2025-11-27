Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt am Donnerstagmittag

Der STOXX 50 zeigt sich am Donnerstag mit negativem Vorzeichen.

Am Donnerstag tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,25 Prozent leichter bei 4 786,04 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,057 Prozent auf 4 795,28 Punkte an der Kurstafel, nach 4 798,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 795,28 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 779,63 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,47 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 27.10.2025, einen Stand von 4 800,45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 587,15 Punkten berechnet. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, bei 4 274,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,31 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,27 Prozent auf 1 514,50 EUR), Enel (+ 0,94 Prozent auf 8,89 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,77 Prozent auf 57,22 CHF), SAP SE (+ 0,65 Prozent auf 208,05 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,51 Prozent auf 5,57 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BAT (-1,51 Prozent auf 42,91 GBP), Rio Tinto (-1,41 Prozent auf 53,84 GBP), BP (-1,00 Prozent auf 4,48 GBP), Allianz (-0,91 Prozent auf 370,00 EUR) und Airbus SE (-0,73 Prozent auf 203,40 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 2 096 653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 333,453 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Index weist die BNP Paribas-Aktie mit 7,01 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at