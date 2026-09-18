Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Index-Performance 18.09.2026 15:58:50

Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt am Freitagnachmittag

Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt am Freitagnachmittag

Der STOXX 50 zeigt sich am Freitag mit negativem Vorzeichen.

Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,92 Prozent leichter bei 5 313,11 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,101 Prozent auf 5 368,11 Punkte an der Kurstafel, nach 5 362,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 368,11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 305,69 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,327 Prozent abwärts. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 18.08.2026, einen Stand von 5 471,06 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 342,10 Punkten berechnet. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 4 594,33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,18 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,51 Prozent auf 80,72 CHF), AstraZeneca (+ 1,06 Prozent auf 125,60 GBP), BAT (+ 0,31 Prozent auf 41,97 GBP), Novartis (+ 0,24 Prozent auf 116,30 CHF) und Rheinmetall (+ 0,20 Prozent auf 1 018,20 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-4,31 Prozent auf 27,08 EUR), Enel (-2,57 Prozent auf 8,83 EUR), RELX (-2,49 Prozent auf 25,06 GBP), Allianz (-2,46 Prozent auf 440,00 EUR) und Nestlé (-2,37 Prozent auf 76,47 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 18 906 109 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 538,121 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,59 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 84,58 0,81% ABB (Asea Brown Boveri)
Allianz 442,00 -1,82% Allianz
ASML NV 1 454,40 2,11% ASML NV
AstraZeneca PLC 144,80 0,31% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 48,73 -0,45% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,47 -1,67% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 27,05 -4,35% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 8,90 -2,01% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,67 -1,84% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nestlé SA (Nestle) 80,94 -2,23% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 122,02 -0,44% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,24 -2,21% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 014,20 -0,28% Rheinmetall AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 308,86 -1,00%

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