Handel in Europa: STOXX 50 startet mit Verlusten

Der STOXX 50 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,79 Prozent tiefer bei 3 886,91 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,124 Prozent auf 3 912,83 Punkte an der Kurstafel, nach 3 917,68 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 912,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 882,46 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.09.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 978,84 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, notierte der STOXX 50 bei 3 948,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.10.2022, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 416,34 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 5,46 Prozent zu Buche. Bei 4 089,95 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten registriert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 4,71 Prozent auf 126,84 EUR), Diageo (+ 0,32 Prozent auf 31,15 GBP), Richemont (-0,05 Prozent auf 105,05 CHF), Rio Tinto (-0,14 Prozent auf 50,80 GBP) und BP (-0,22 Prozent auf 5,57 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Roche (-3,53 Prozent auf 240,65 CHF), GSK (-1,70 Prozent auf 14,70 GBP), Nestlé (-1,60 Prozent auf 100,62 CHF), HSBC (-1,54 Prozent auf 6,40 GBP) und UBS (-1,45 Prozent auf 21,70 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 062 529 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 427,309 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,66 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at