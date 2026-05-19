SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|STOXX 50-Kursentwicklung
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19.05.2026 12:27:20
Handel in Europa: STOXX 50 steigt am Dienstagmittag
Am Dienstag steigt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,76 Prozent auf 5 107,14 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5 075,52 Zählern und damit 0,139 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 068,47 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 074,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 117,98 Zählern.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 176,96 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 19.02.2026, den Stand von 5 212,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wies der STOXX 50 4 554,08 Punkte auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,03 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 6,05 Prozent auf 156,80 EUR), Rheinmetall (+ 4,42 Prozent auf 1 223,80 EUR), National Grid (+ 1,97 Prozent auf 12,56 GBP), Roche (+ 1,96 Prozent auf 328,00 CHF) und Nestlé (+ 1,93 Prozent auf 79,75 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-2,52 Prozent auf 75,32 GBP), Enel (-0,23 Prozent auf 9,62 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,02 Prozent auf 81,08 CHF), Intesa Sanpaolo (+ 0,11 Prozent auf 5,60 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,12 Prozent auf 32,94 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 946 371 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 503,587 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,56 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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