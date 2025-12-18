AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|STOXX 50 im Blick
|
18.12.2025 12:27:21
Handel in Europa: STOXX 50 steigt am Mittag
Um 12:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,28 Prozent fester bei 4 832,54 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,034 Prozent auf 4 817,36 Punkte an der Kurstafel, nach 4 819,00 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 833,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 814,13 Punkten.
STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,277 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4 714,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 594,33 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 390,87 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 11,38 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rolls-Royce (+ 1,13 Prozent auf 11,15 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,85 Prozent auf 27,35 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,84 Prozent auf 88,48 GBP), UBS (+ 0,75 Prozent auf 36,08 CHF) und Nestlé (+ 0,72 Prozent auf 79,93 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen GSK (-0,90 Prozent auf 18,17 GBP), BAT (-0,40 Prozent auf 42,65 GBP), Richemont (-0,36 Prozent auf 167,55 CHF), AstraZeneca (-0,34 Prozent auf 135,08 GBP) und UniCredit (-0,31 Prozent auf 70,41 EUR).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 7 757 917 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 352,174 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,40 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
