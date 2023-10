Handel in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste

Am Freitag tendierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 1,22 Prozent schwächer bei 3 825,92 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,208 Prozent auf 3 865,05 Punkte an der Kurstafel, nach 3 873,11 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 3 823,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 865,05 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der STOXX 50 bereits um 3,05 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.09.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 007,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 975,26 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 424,30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 3,81 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 089,95 Punkten. 3 658,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit GSK (+ 0,74 Prozent auf 14,62 GBP), Roche (+ 0,23 Prozent auf 239,00 CHF), Novartis (+ 0,06 Prozent auf 84,80 CHF), Unilever (+ 0,04 Prozent auf 39,90 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 0,00 Prozent auf 59,42 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen HSBC (-3,95 Prozent auf 6,16 GBP), Glencore (-3,28 Prozent auf 4,35 GBP), UBS (-2,76 Prozent auf 21,11 CHF), SAP SE (-2,64 Prozent auf 123,92 EUR) und Rio Tinto (-2,40 Prozent auf 49,31 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29 854 186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 427,080 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. BAT-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,79 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at