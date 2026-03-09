BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
09.03.2026 15:58:37
Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste
Am Montag tendiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,07 Prozent leichter bei 4 937,60 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,660 Prozent auf 4 958,08 Punkte an der Kurstafel, nach 4 991,01 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 958,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 863,20 Punkten erreichte.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 09.02.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 165,58 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 805,48 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 694,75 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,395 Prozent abwärts. Bei 5 315,22 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. 4 863,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,12 Prozent auf 32,00 GBP), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 620,50 EUR), BP (+ 1,46 Prozent auf 5,06 GBP), Novartis (+ 0,89 Prozent auf 124,36 CHF) und BAT (+ 0,63 Prozent auf 43,09 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil UniCredit (-3,84 Prozent auf 63,92 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,34 Prozent auf 64,20 CHF), Richemont (-3,33 Prozent auf 137,95 CHF), Rolls-Royce (-3,28 Prozent auf 12,24 GBP) und Roche (-3,22 Prozent auf 330,20 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 27 581 494 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 442,074 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus
2026 weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|09.03.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,56
|-0,08%
|ASML NV
|1 159,00
|4,17%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|50,20
|1,01%
|BNP Paribas S.A.
|87,04
|0,22%
|BP plc (British Petrol)
|5,76
|-0,33%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,32
|2,21%
|Novartis AG
|138,80
|1,31%
|Rheinmetall AG
|1 618,50
|1,86%
|Richemont
|155,45
|-1,89%
|Roche AG (Genussschein)
|332,40
|-2,58%
|Rolls-Royce Plc
|14,34
|-2,32%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|36,17
|-0,82%
|UniCredit S.p.A.
|66,75
|0,98%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 972,97
|-0,36%
