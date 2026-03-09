BNP Paribas Aktie

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

Index-Performance 09.03.2026 15:58:37

Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste

Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste

Der STOXX 50 bewegt sich am ersten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Am Montag tendiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,07 Prozent leichter bei 4 937,60 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,660 Prozent auf 4 958,08 Punkte an der Kurstafel, nach 4 991,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 958,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 863,20 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.02.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 165,58 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 805,48 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 694,75 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,395 Prozent abwärts. Bei 5 315,22 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. 4 863,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,12 Prozent auf 32,00 GBP), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 620,50 EUR), BP (+ 1,46 Prozent auf 5,06 GBP), Novartis (+ 0,89 Prozent auf 124,36 CHF) und BAT (+ 0,63 Prozent auf 43,09 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil UniCredit (-3,84 Prozent auf 63,92 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,34 Prozent auf 64,20 CHF), Richemont (-3,33 Prozent auf 137,95 CHF), Rolls-Royce (-3,28 Prozent auf 12,24 GBP) und Roche (-3,22 Prozent auf 330,20 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 27 581 494 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 442,074 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

2026 weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Tops und Flops im STOXX 50

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

09.03.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
