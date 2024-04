Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne

Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,33 Prozent stärker bei 4 341,09 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,062 Prozent auf 4 329,59 Punkte an der Kurstafel, nach 4 326,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 343,47 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 329,59 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,05 Prozent. Vor einem Monat, am 18.03.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 374,75 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 18.01.2024, einen Wert von 4 058,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.04.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 052,53 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 6,09 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 5,75 Prozent auf 44,12 CHF), National Grid (+ 2,37 Prozent auf 10,37 GBP), Siemens (+ 1,88 Prozent auf 175,92 EUR), UniCredit (+ 1,47 Prozent auf 34,83 EUR) und Enel (+ 1,45 Prozent auf 5,87 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Richemont (-1,21 Prozent auf 130,15 CHF), BP (-0,95 Prozent auf 5,12 GBP), Novartis (-0,33 Prozent auf 84,57 CHF), Roche (-0,32 Prozent auf 219,40 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,26 Prozent auf 38,20 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 946 713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 518,373 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BAT-Aktie mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

