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STOXX 50-Performance im Blick 12.05.2026 15:58:55

Handel in Europa: STOXX 50 verliert am Dienstagnachmittag

Handel in Europa: STOXX 50 verliert am Dienstagnachmittag

Der STOXX 50 zeigt sich aktuell schwächer.

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,82 Prozent auf 5 033,21 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,734 Prozent auf 5 037,58 Punkte an der Kurstafel, nach 5 074,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5 053,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 009,89 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 108,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 152,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 517,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BAT (+ 3,90 Prozent auf 45,50 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,71 Prozent auf 91,74 GBP), Unilever (+ 1,59 Prozent auf 42,50 GBP), BP (+ 1,45 Prozent auf 5,47 GBP) und GSK (+ 1,11 Prozent auf 18,65 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-5,55 Prozent auf 471,60 EUR), Siemens Energy (-4,31 Prozent auf 170,80 EUR), Rheinmetall (-2,87 Prozent auf 1 151,60 EUR), Rolls-Royce (-2,67 Prozent auf 11,95 GBP) und Airbus SE (-1,72 Prozent auf 172,68 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16 756 511 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 508,520 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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