Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Montagmittag fester

Am Montag notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,83 Prozent höher bei 3 814,95 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,204 Prozent fester bei 3 791,45 Punkten in den Handel, nach 3 783,73 Punkten am Vortag.

Bei 3 819,40 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 791,45 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der STOXX 50 3 919,86 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 038,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, den Stand von 3 525,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 3,51 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 089,95 Punkten. 3 658,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BAT (+ 2,14 Prozent auf 24,55 GBP), Diageo (+ 2,07 Prozent auf 30,88 GBP), Roche (+ 1,66 Prozent auf 241,70 CHF), Reckitt Benckiser (+ 1,58 Prozent auf 55,38 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,44 Prozent auf 380,90 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil HSBC (-0,58 Prozent auf 5,98 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,28 Prozent auf 56,05 EUR), BP (-0,26 Prozent auf 5,29 GBP), UBS (-0,19 Prozent auf 21,17 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,11 Prozent auf 36,56 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 6 256 443 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 395,601 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,33 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at