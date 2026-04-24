Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|STOXX 50 im Fokus
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24.04.2026 15:59:03
Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer
Um 15:42 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,30 Prozent auf 5 055,67 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,244 Prozent auf 5 058,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 070,65 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5 082,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 028,37 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 1,42 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 24.03.2026, den Wert von 4 842,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 5 058,98 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, bei 4 339,78 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,99 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 5,59 Prozent auf 148,56 EUR), BAT (+ 3,04 Prozent auf 43,34 GBP), Unilever (+ 2,14 Prozent auf 43,23 GBP), Siemens Energy (+ 2,02 Prozent auf 186,50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,98 Prozent auf 27,80 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-4,02 Prozent auf 1 350,40 EUR), AstraZeneca (-3,41 Prozent auf 139,98 GBP), Rolls-Royce (-1,84 Prozent auf 11,39 GBP), GSK (-1,73 Prozent auf 20,40 GBP) und Novartis (-1,51 Prozent auf 114,52 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im STOXX 50 sticht die Rolls-Royce-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 917 023 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 481,695 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,63 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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