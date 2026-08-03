Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsende notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,21 Prozent stärker bei 5 465,80 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,079 Prozent auf 5 450,08 Punkte an der Kurstafel, nach 5 454,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 449,72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 477,98 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat, am 03.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 479,52 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, einen Stand von 5 071,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, einen Stand von 4 377,10 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,26 Prozent nach oben. 5 521,29 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 4,93 Prozent auf 28,08 EUR), SAP SE (+ 4,41 Prozent auf 164,64 EUR), Rheinmetall (+ 3,07 Prozent auf 1 175,00 EUR), Airbus SE (+ 2,84 Prozent auf 208,00 EUR) und Rolls-Royce (+ 2,66 Prozent auf 15,07 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen AstraZeneca (-8,96 Prozent auf 115,00 GBP), BAT (-2,28 Prozent auf 44,66 GBP), Novartis (-1,66 Prozent auf 124,50 CHF), Novo Nordisk (-1,37 Prozent auf 302,30 DKK) und Rio Tinto (-1,18 Prozent auf 70,89 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 34 396 267 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 552,766 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,06 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at