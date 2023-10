Handel in Europa: STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain

Der STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch am ersten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:11 Uhr springt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,59 Prozent auf 3 806,12 Punkte an. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,204 Prozent fester bei 3 791,45 Punkten, nach 3 783,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 806,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 791,45 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 919,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 038,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 525,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 3,27 Prozent aufwärts. 4 089,95 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 1,29 Prozent auf 24,34 GBP), Rio Tinto (+ 1,25 Prozent auf 52,65 GBP), National Grid (+ 1,16 Prozent auf 9,93 GBP), RELX (+ 1,03 Prozent auf 28,46 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 1,03 Prozent auf 55,08 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen UBS (-0,52 Prozent auf 21,10 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,20 Prozent auf 56,10 EUR), BP (+ 0,00 Prozent auf 5,31 GBP), Nestlé (+ 0,13 Prozent auf 97,59 CHF) und Bayer (+ 0,19 Prozent auf 40,59 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 2 997 995 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 395,601 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Im Index verzeichnet die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

