Handel in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,45 Prozent tiefer bei 4 969,76 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,496 Prozent schwächer bei 4 967,57 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 992,32 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 954,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 970,71 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,67 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 4 848,77 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 084,12 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 402,62 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,254 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 2,15 Prozent auf 11,22 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,96 Prozent auf 33,12 GBP), BP (+ 0,76 Prozent auf 5,80 GBP), AstraZeneca (+ 0,42 Prozent auf 137,49 GBP) und National Grid (+ 0,09 Prozent auf 12,81 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,99 Prozent auf 505,60 EUR), UniCredit (-1,86 Prozent auf 64,40 EUR), UBS (-1,66 Prozent auf 33,78 CHF), Intesa Sanpaolo (-1,52 Prozent auf 5,63 EUR) und Allianz (-1,14 Prozent auf 380,50 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Rolls-Royce-Aktie. 1 175 866 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 451,633 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,63 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at