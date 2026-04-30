UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Kursverlauf
|
30.04.2026 09:29:18
Handel in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,45 Prozent tiefer bei 4 969,76 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,496 Prozent schwächer bei 4 967,57 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 992,32 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 954,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 970,71 Zähler.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,67 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 4 848,77 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 084,12 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 402,62 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,254 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 2,15 Prozent auf 11,22 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,96 Prozent auf 33,12 GBP), BP (+ 0,76 Prozent auf 5,80 GBP), AstraZeneca (+ 0,42 Prozent auf 137,49 GBP) und National Grid (+ 0,09 Prozent auf 12,81 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,99 Prozent auf 505,60 EUR), UniCredit (-1,86 Prozent auf 64,40 EUR), UBS (-1,66 Prozent auf 33,78 CHF), Intesa Sanpaolo (-1,52 Prozent auf 5,63 EUR) und Allianz (-1,14 Prozent auf 380,50 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Rolls-Royce-Aktie. 1 175 866 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 451,633 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,63 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ASML NV
|
17:57
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
15:57
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:25
|Schwacher Handel: STOXX 50 liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
09:27
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Start (finanzen.at)
|
30.04.26