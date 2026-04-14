Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen

Der SDAX befindet sich am Dienstagmittag im Aufwind.

Am Dienstag erhöht sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 2,21 Prozent auf 17 651,51 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 87,836 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,534 Prozent auf 17 362,32 Punkte an der Kurstafel, nach 17 270,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 651,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 362,32 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, notierte der SDAX bei 16 784,93 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 14.01.2026, einen Stand von 18 080,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, lag der SDAX bei 14 874,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 1,70 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 18,48 Prozent auf 1,64 EUR), EVOTEC SE (+ 9,57 Prozent auf 5,15 EUR), Südzucker (+ 6,32 Prozent auf 12,78 EUR), Eckert Ziegler (+ 6,03 Prozent auf 15,82 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (+ 5,94 Prozent auf 3,30 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Elmos Semiconductor (-4,76 Prozent auf 164,00 EUR), Klöckner (-0,65 Prozent auf 12,26 EUR), STO SE (-0,54 Prozent auf 111,00 EUR), Dermapharm (-0,33 Prozent auf 44,85 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0,00 Prozent auf 22,90 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 631 415 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,272 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,74 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at