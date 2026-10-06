Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Handelsstart steigen

Um 09:12 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent höher bei 18 249,22 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 90,738 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,438 Prozent fester bei 18 240,24 Punkten in den Handel, nach 18 160,62 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18 253,31 Punkte, das Tagestief hingegen 18 233,79 Zähler.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 18 734,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der SDAX mit 18 539,47 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 476,51 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,15 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 4,05 Prozent auf 3,08 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,07 Prozent auf 6,90 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2,02 Prozent auf 25,20 EUR), Einhell Germany vz (+ 1,70 Prozent auf 65,80 EUR) und INDUS (+ 1,62 Prozent auf 40,85 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Energiekontor (-0,83 Prozent auf 23,90 EUR), OHB SE (-0,81 Prozent auf 170,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,68 Prozent auf 26,38 EUR), Deutsche Euroshop (-0,56 Prozent auf 17,62 EUR) und Springer Nature (-0,49 Prozent auf 20,30 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 87 455 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,246 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 1,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at