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XETRA-Handel im Blick 13.11.2026 12:26:34

Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Freitagmittag steigen

Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Freitagmittag steigen

DAX-Handel heute.

Um 12:09 Uhr erhöht sich der DAX im XETRA-Handel um 0,18 Prozent auf 26 819,19 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,205 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,280 Prozent tiefer bei 26 697,03 Punkten, nach 26 771,88 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26 832,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 678,35 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 3,89 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 25 259,90 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der DAX bei 26 299,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24 041,62 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,29 Prozent zu. 27 001,67 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 2,19 Prozent auf 58,70 EUR), EON SE (+ 1,46 Prozent auf 19,43 EUR), Hannover Rück (+ 1,28 Prozent auf 300,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,23 Prozent auf 593,00 EUR) und GEA (+ 1,21 Prozent auf 70,85 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 759,00 EUR), Vonovia SE (-1,06 Prozent auf 16,74 EUR), HOCHTIEF (-0,94 Prozent auf 379,00 EUR), Siemens (-0,92 Prozent auf 279,10 EUR) und MTU Aero Engines (-0,87 Prozent auf 354,30 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 433 395 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 238,161 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 5,93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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adidas 177,40 0,94% adidas
Brenntag SE 58,62 2,02% Brenntag SE
Deutsche Telekom AG 26,43 0,42% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 19,43 2,18% E.ON SE
GEA 70,55 1,22% GEA
Hannover Rück 298,80 1,22% Hannover Rück
HOCHTIEF AG 373,40 -1,37% HOCHTIEF AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,60 0,02% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 351,40 -0,93% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 589,40 0,92% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 766,70 -0,58% Rheinmetall AG
SAP SE 212,85 0,61% SAP SE
Siemens AG 279,40 -0,25% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 67,50 0,00% Volkswagen (VW) AG Vz.
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