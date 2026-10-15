Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen

Zum Handelsschluss wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der DAX verbuchte im XETRA-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,27 Prozent auf 25 368,04 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,097 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,607 Prozent tiefer bei 25 145,07 Punkten, nach 25 298,61 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25 420,62 Punkte, das Tagestief hingegen 25 133,71 Zähler.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 0,639 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der DAX einen Wert von 25 402,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der DAX auf 24 999,53 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, stand der DAX bei 24 181,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,38 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Scout24 (+ 7,45 Prozent auf 79,30 EUR), Rheinmetall (+ 4,34 Prozent auf 1 026,00 EUR), Zalando (+ 3,80 Prozent auf 24,87 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,95 Prozent auf 39,46 EUR) und Symrise (+ 2,50 Prozent auf 99,40 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Infineon (-5,20 Prozent auf 52,47 EUR), HOCHTIEF (-3,56 Prozent auf 368,40 EUR), Siemens Energy (-2,16 Prozent auf 132,36 EUR), RWE (-1,83 Prozent auf 57,92 EUR) und Siemens (-1,60 Prozent auf 270,65 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 10 581 625 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 227,701 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 7,79 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at