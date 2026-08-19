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WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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DAX-Kursentwicklung 19.08.2026 17:58:54

Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX schlussendlich steigen

Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX schlussendlich steigen

Der DAX gönnte sich am dritten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Der DAX schloss den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 26 129,78 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,191 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,068 Prozent höher bei 26 146,12 Punkten in den Handel, nach 26 128,36 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 063,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 187,82 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 1,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der DAX-Kurs bei 24 830,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wurde der DAX auf 24 400,65 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bewegte sich der DAX bei 24 423,07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,48 Prozent zu. 26 573,50 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Punkte.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2,52 Prozent auf 74,84 EUR), QIAGEN (+ 2,05 Prozent auf 37,59 EUR), SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 185,90 EUR), Symrise (+ 1,58 Prozent auf 87,56 EUR) und BASF (+ 1,57 Prozent auf 51,79 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Infineon (-3,95 Prozent auf 54,98 EUR), Rheinmetall (-2,88 Prozent auf 1 178,80 EUR), Hannover Rück (-2,19 Prozent auf 250,60 EUR), MTU Aero Engines (-2,06 Prozent auf 365,90 EUR) und HOCHTIEF (-1,94 Prozent auf 425,00 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 6 095 131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 215,187 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Infineon AG 55,20 0,60% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 364,80 -0,11% MTU Aero Engines AG
QIAGEN N.V. 38,03 0,42% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 173,00 -0,63% Rheinmetall AG
SAP SE 184,10 -0,13% SAP SE
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