Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsende steigen

Der LUS-DAX schloss den Freitagshandel im Plus ab.

Der LUS-DAX sprang im XETRA-Handel letztendlich um 0,76 Prozent auf 25 799,50 Punkte an.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25 604,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 834,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 685,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Wert von 23 213,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 03.07.2025, den Wert von 23 909,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,02 Prozent nach oben. Bei 25 834,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit EON SE (+ 4,38 Prozent auf 19,18 EUR), HOCHTIEF (+ 2,67 Prozent auf 500,00 EUR), Siemens (+ 2,60 Prozent auf 284,10 EUR), GEA (+ 2,34 Prozent auf 63,30 EUR) und Daimler Truck (+ 2,18 Prozent auf 44,01 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Scout24 (-2,01 Prozent auf 73,00 EUR), Rheinmetall (-1,94 Prozent auf 1 093,40 EUR), SAP SE (-1,47 Prozent auf 139,64 EUR), Merck (-1,25 Prozent auf 145,65 EUR) und QIAGEN (-1,01 Prozent auf 34,63 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6 506 634 Aktien gehandelt. Mit 208,441 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,11 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at