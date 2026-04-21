Handel in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX schlussendlich steigen

Der SDAX gewann am Dienstagabend an Wert.

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,37 Prozent fester bei 18 144,81 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 92,148 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,381 Prozent fester bei 18 147,02 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 078,12 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 068,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 260,40 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Wert von 16 197,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, wurde der SDAX mit 17 724,96 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bewegte sich der SDAX bei 15 107,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,55 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Springer Nature (+ 4,42 Prozent auf 19,36 EUR), HelloFresh (+ 4,01 Prozent auf 4,67 EUR), GFT SE (+ 4,00 Prozent auf 19,74 EUR), EVOTEC SE (+ 3,86 Prozent auf 5,65 EUR) und PVA TePla (+ 3,10 Prozent auf 38,58 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil FRIEDRICH VORWERK (-8,76 Prozent auf 75,00 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-7,67 Prozent auf 1,48 EUR), Shelly (-3,16 Prozent auf 55,20 EUR), CEWE Stiftung (-2,52 Prozent auf 96,80 EUR) und KSB SE (-1,88 Prozent auf 1 042,00 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 606 674 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,272 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at