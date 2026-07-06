SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 06.07.2026 17:58:47

Handel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsende steigen

Handel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsende steigen

Der TecDAX verbuchte heute Zuwächse.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,37 Prozent stärker bei 3 914,02 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 519,982 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,010 Prozent tiefer bei 3 899,23 Punkten, nach 3 899,62 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 914,19 Punkte, das Tagestief hingegen 3 878,62 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, stand der TecDAX bei 4 074,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, mit 3 467,91 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bei 3 872,41 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,99 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 6,09 Prozent auf 80,18 EUR), Nemetschek SE (+ 4,51 Prozent auf 57,95 EUR), Bechtle (+ 3,10 Prozent auf 32,60 EUR), IONOS (+ 2,79 Prozent auf 29,44 EUR) und TeamViewer (+ 2,79 Prozent auf 5,35 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil SMA Solar (-3,91 Prozent auf 57,80 EUR), PVA TePla (-3,83 Prozent auf 40,14 EUR), Nordex (-3,60 Prozent auf 43,88 EUR), JENOPTIK (-1,97 Prozent auf 43,68 EUR) und QIAGEN (-1,59 Prozent auf 34,08 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 060 814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 163,037 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,17 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

mehr Nachrichten

Analysen zu TeamViewer

mehr Analysen
18.05.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.05.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 TeamViewer Equal Weight Barclays Capital
07.05.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 32,46 2,40% Bechtle AG
Deutsche Telekom AG 25,47 1,23% Deutsche Telekom AG
freenet AG 23,22 -0,26% freenet AG
HENSOLDT 80,00 6,35% HENSOLDT
IONOS 29,28 2,23% IONOS
JENOPTIK AG 43,52 -2,03% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 58,25 5,62% Nemetschek SE
Nordex AG 43,70 -4,79% Nordex AG
PVA TePla AG 39,98 -3,76% PVA TePla AG
QIAGEN N.V. 34,17 -0,83% QIAGEN N.V.
SAP SE 140,42 0,79% SAP SE
SMA Solar AG 57,55 -3,28% SMA Solar AG
TeamViewer 5,32 2,21% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,52 -1,23% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 912,53 0,33%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fehlende Impulse: ATX stabil -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kam zum Wochenstart kaum vom Fleck. Am deutschen Aktienmarkt setzte nach einem neuem Allzeithoch eine Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. In Asien bewegten sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen