SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Marktbericht
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06.07.2026 17:58:47
Handel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsende steigen
Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,37 Prozent stärker bei 3 914,02 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 519,982 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,010 Prozent tiefer bei 3 899,23 Punkten, nach 3 899,62 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 914,19 Punkte, das Tagestief hingegen 3 878,62 Zähler.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, stand der TecDAX bei 4 074,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, mit 3 467,91 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bei 3 872,41 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,99 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 6,09 Prozent auf 80,18 EUR), Nemetschek SE (+ 4,51 Prozent auf 57,95 EUR), Bechtle (+ 3,10 Prozent auf 32,60 EUR), IONOS (+ 2,79 Prozent auf 29,44 EUR) und TeamViewer (+ 2,79 Prozent auf 5,35 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil SMA Solar (-3,91 Prozent auf 57,80 EUR), PVA TePla (-3,83 Prozent auf 40,14 EUR), Nordex (-3,60 Prozent auf 43,88 EUR), JENOPTIK (-1,97 Prozent auf 43,68 EUR) und QIAGEN (-1,59 Prozent auf 34,08 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 060 814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 163,037 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
TecDAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,17 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|JENOPTIK AG
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