Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Marktbericht
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29.06.2026 09:29:19
Handel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsstart steigen
Um 09:12 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,74 Prozent aufwärts auf 3 888,75 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 517,204 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,558 Prozent höher bei 3 881,69 Punkten, nach 3 860,16 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 893,31 Punkte, das Tagestief hingegen 3 881,52 Zähler.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 160,08 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, mit 3 349,65 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 3 873,34 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,30 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,45 Prozent auf 80,22 EUR), TeamViewer (+ 2,42 Prozent auf 4,92 EUR), SMA Solar (+ 2,04 Prozent auf 55,05 EUR), Siltronic (+ 1,71 Prozent auf 83,40 EUR) und HENSOLDT (+ 1,60 Prozent auf 65,94 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil PVA TePla (-1,15 Prozent auf 43,14 EUR), Drägerwerk (-1,08 Prozent auf 82,40 EUR), freenet (-0,76 Prozent auf 23,62 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,59 Prozent auf 27,14 EUR) und Deutsche Telekom (-0,50 Prozent auf 26,12 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 161 431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 157,783 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
TecDAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,88 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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