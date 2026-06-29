Handel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsstart steigen

Beim TecDAX lassen sich am ersten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,74 Prozent aufwärts auf 3 888,75 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 517,204 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,558 Prozent höher bei 3 881,69 Punkten, nach 3 860,16 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 893,31 Punkte, das Tagestief hingegen 3 881,52 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 160,08 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, mit 3 349,65 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 3 873,34 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,30 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,45 Prozent auf 80,22 EUR), TeamViewer (+ 2,42 Prozent auf 4,92 EUR), SMA Solar (+ 2,04 Prozent auf 55,05 EUR), Siltronic (+ 1,71 Prozent auf 83,40 EUR) und HENSOLDT (+ 1,60 Prozent auf 65,94 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil PVA TePla (-1,15 Prozent auf 43,14 EUR), Drägerwerk (-1,08 Prozent auf 82,40 EUR), freenet (-0,76 Prozent auf 23,62 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,59 Prozent auf 27,14 EUR) und Deutsche Telekom (-0,50 Prozent auf 26,12 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 161 431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 157,783 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,88 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at