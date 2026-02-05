Continental Aktie
|Index-Performance im Blick
|
05.02.2026 12:26:46
Handel in Frankfurt: Das macht der DAX mittags
Um 12:09 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,24 Prozent auf 24 545,08 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,129 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,018 Prozent fester bei 24 607,47 Punkten in den Handel, nach 24 603,04 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 24 663,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 437,78 Punkten lag.
DAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 0,627 Prozent zu. Vor einem Monat, am 05.01.2026, lag der DAX noch bei 24 868,69 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 05.11.2025, einen Wert von 24 049,74 Punkten auf. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 21 585,93 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,023 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. 24 266,33 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Deutsche Börse (+ 3,45 Prozent auf 213,00 EUR), SAP SE (+ 3,24 Prozent auf 172,62 EUR), Siemens (+ 1,18 Prozent auf 244,85 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,17 Prozent auf 216,00 EUR) und GEA (+ 1,13 Prozent auf 62,55 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Rheinmetall (-6,94 Prozent auf 1 563,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,35 Prozent auf 102,45 EUR), BMW (-3,30 Prozent auf 88,04 EUR), Siemens Healthineers (-2,87 Prozent auf 41,57 EUR) und Continental (-2,87 Prozent auf 69,84 EUR).
DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 980 126 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 203,415 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der DAX-Titel
Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|152,40
|0,86%
|BMW AG
|88,48
|-0,09%
|Continental AG
|70,64
|-0,14%
|Deutsche Börse AG
|215,10
|0,84%
|Deutsche Telekom AG
|30,26
|-0,88%
|GEA
|62,65
|0,48%
|Heidelberg Materials
|216,40
|2,51%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,43
|0,03%
|Rheinmetall AG
|1 604,00
|0,41%
|SAP SE
|171,66
|2,39%
|Siemens AG
|251,80
|2,96%
|Siemens Healthineers AG
|41,41
|-2,20%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|100,90
|-0,74%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 721,46
|0,94%
