Index-Performance im Blick 05.02.2026 12:26:46

Handel in Frankfurt: Das macht der DAX mittags

Handel in Frankfurt: Das macht der DAX mittags

Der DAX bewegt sich am Donnerstagmittag auf rotem Terrain.

Um 12:09 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,24 Prozent auf 24 545,08 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,129 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,018 Prozent fester bei 24 607,47 Punkten in den Handel, nach 24 603,04 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 24 663,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 437,78 Punkten lag.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 0,627 Prozent zu. Vor einem Monat, am 05.01.2026, lag der DAX noch bei 24 868,69 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 05.11.2025, einen Wert von 24 049,74 Punkten auf. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 21 585,93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,023 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. 24 266,33 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Deutsche Börse (+ 3,45 Prozent auf 213,00 EUR), SAP SE (+ 3,24 Prozent auf 172,62 EUR), Siemens (+ 1,18 Prozent auf 244,85 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,17 Prozent auf 216,00 EUR) und GEA (+ 1,13 Prozent auf 62,55 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Rheinmetall (-6,94 Prozent auf 1 563,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,35 Prozent auf 102,45 EUR), BMW (-3,30 Prozent auf 88,04 EUR), Siemens Healthineers (-2,87 Prozent auf 41,57 EUR) und Continental (-2,87 Prozent auf 69,84 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 980 126 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 203,415 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

