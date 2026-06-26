Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 1,28 Prozent auf 24 654,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 973,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24 557,50 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 26.05.2026, den Stand von 25 226,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 22 636,00 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 743,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,360 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 134,20 EUR), Henkel vz (+ 0,91 Prozent auf 73,28 EUR), EON SE (+ 0,83 Prozent auf 18,15 EUR), Beiersdorf (+ 0,60 Prozent auf 74,38 EUR) und Vonovia SE (+ 0,47 Prozent auf 21,51 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Zalando (-6,95 Prozent auf 24,75 EUR), Siemens Energy (-5,29 Prozent auf 154,82 EUR), Infineon (-4,13 Prozent auf 78,62 EUR), BMW (-3,39 Prozent auf 58,72 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-3,21 Prozent auf 74,82 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 724 405 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 206,879 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at