Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|XETRA-Handel im Blick
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05.08.2026 12:26:30
Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell
Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,66 Prozent auf 26 185,00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 435,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 26 185,00 Einheiten.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 25 820,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 455,00 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 863,00 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,59 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 435,00 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Fresenius SE (+ 6,27 Prozent auf 47,14 EUR), Bayer (+ 4,00 Prozent auf 50,18 EUR), Rheinmetall (+ 2,32 Prozent auf 1 228,60 EUR), Beiersdorf (+ 2,12 Prozent auf 79,86 EUR) und SAP SE (+ 1,64 Prozent auf 170,12 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-4,54 Prozent auf 60,83 EUR), Continental (-2,64 Prozent auf 69,36 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,29 Prozent auf 56,40 EUR), Vonovia SE (-2,26 Prozent auf 21,15 EUR) und Deutsche Telekom (-2,12 Prozent auf 27,26 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 540 656 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 217,474 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Beiersdorf Neutral
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|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|49,78
|1,04%
|Beiersdorf AG
|80,96
|-0,83%
|Continental AG
|67,94
|0,18%
|Deutsche Telekom AG
|28,96
|-0,62%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,26
|0,00%
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|46,99
|0,30%
|Infineon AG
|62,59
|4,49%
|Rheinmetall AG
|1 145,00
|-0,54%
|SAP SE
|177,68
|3,09%
|Siemens AG
|280,20
|2,60%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,22
|1,14%
|Vonovia SE
|21,04
|1,25%
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|L&S DAX Indikation
|26 364,00
|0,81%
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