Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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XETRA-Handel im Blick 05.08.2026 12:26:30

Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX bewegt sich aktuell auf rotem Terrain.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,66 Prozent auf 26 185,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 435,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 26 185,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 25 820,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 455,00 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 863,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,59 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 435,00 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Fresenius SE (+ 6,27 Prozent auf 47,14 EUR), Bayer (+ 4,00 Prozent auf 50,18 EUR), Rheinmetall (+ 2,32 Prozent auf 1 228,60 EUR), Beiersdorf (+ 2,12 Prozent auf 79,86 EUR) und SAP SE (+ 1,64 Prozent auf 170,12 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-4,54 Prozent auf 60,83 EUR), Continental (-2,64 Prozent auf 69,36 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,29 Prozent auf 56,40 EUR), Vonovia SE (-2,26 Prozent auf 21,15 EUR) und Deutsche Telekom (-2,12 Prozent auf 27,26 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 540 656 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 217,474 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Bayer 49,78 1,04% Bayer
Beiersdorf AG 80,96 -0,83% Beiersdorf AG
Continental AG 67,94 0,18% Continental AG
Deutsche Telekom AG 28,96 -0,62% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,26 0,00% DHL Group (ex Deutsche Post)
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 46,99 0,30% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Infineon AG 62,59 4,49% Infineon AG
Rheinmetall AG 1 145,00 -0,54% Rheinmetall AG
SAP SE 177,68 3,09% SAP SE
Siemens AG 280,20 2,60% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,22 1,14% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 21,04 1,25% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 26 364,00 0,81%

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