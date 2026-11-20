Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,79 Prozent schwächer bei 25 035,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 229,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 815,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der LUS-DAX 25 432,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 956,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 22 916,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,91 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,78 Prozent auf 37,74 EUR), Hannover Rück (+ 1,59 Prozent auf 293,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,11 Prozent auf 26,33 EUR), Vonovia SE (+ 1,04 Prozent auf 16,98 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 578,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Scout24 (-6,72 Prozent auf 81,90 EUR), Infineon (-6,47 Prozent auf 46,15 EUR), Siemens Energy (-5,49 Prozent auf 119,74 EUR), Siemens (-3,77 Prozent auf 256,85 EUR) und Rheinmetall (-2,88 Prozent auf 704,70 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 959 032 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 218,935 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at