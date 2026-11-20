L&S DAX Indikation
|
24 621,00
|
-614,00
|
-2,43 %
|LUS-DAX-Entwicklung
|
20.11.2026 15:58:51
Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,79 Prozent schwächer bei 25 035,00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 229,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 815,00 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der LUS-DAX 25 432,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 956,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 22 916,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,91 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,78 Prozent auf 37,74 EUR), Hannover Rück (+ 1,59 Prozent auf 293,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,11 Prozent auf 26,33 EUR), Vonovia SE (+ 1,04 Prozent auf 16,98 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 578,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Scout24 (-6,72 Prozent auf 81,90 EUR), Infineon (-6,47 Prozent auf 46,15 EUR), Siemens Energy (-5,49 Prozent auf 119,74 EUR), Siemens (-3,77 Prozent auf 256,85 EUR) und Rheinmetall (-2,88 Prozent auf 704,70 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 959 032 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 218,935 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|28,65
|-3,96%
|Deutsche Telekom AG
|26,11
|0,38%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|37,25
|1,31%
|Hannover Rück
|292,40
|0,90%
|Henkel KGaA Vz.
|85,10
|-0,77%
|Infineon AG
|44,50
|-8,23%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|37,27
|-2,33%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|574,60
|0,17%
|Rheinmetall AG
|681,10
|-4,22%
|SAP SE
|180,16
|-2,77%
|Scout24
|79,20
|-8,60%
|Siemens AG
|249,50
|-5,56%
|Siemens Energy AG
|116,00
|-6,81%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|62,42
|-2,80%
|Vonovia SE
|16,76
|0,03%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 621,00
|-2,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.