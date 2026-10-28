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Kursentwicklung im Fokus 28.10.2026 15:58:38

Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell

Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell

Der MDAX zeigt sich am Mittwoch wenig verändert.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,08 Prozent schwächer bei 30 471,38 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 340,058 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,240 Prozent stärker bei 30 568,67 Punkten in den Handel, nach 30 495,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30 739,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 408,03 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,78 Prozent nach oben. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 30 895,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 395,32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 236,96 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 1,64 Prozent ein. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell tk accelis (+ 7,19 Prozent auf 29,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,78 Prozent auf 52,65 EUR), Porsche vz (+ 4,62 Prozent auf 44,88 EUR), AUMOVIO (+ 3,20 Prozent auf 33,90 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,04 Prozent auf 31,07 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen thyssenkrupp (-16,42 Prozent auf 12,27 EUR), Salzgitter (-6,13 Prozent auf 44,08 EUR), Aurubis (-1,83 Prozent auf 134,40 EUR), DWS Group GmbH (-1,73 Prozent auf 65,40 EUR) und flatexDEGIRO (-1,46 Prozent auf 24,24 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 101 510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 38,189 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Im Index weist die Aroundtown SA-Aktie mit 9,41 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AIXTRON SE 33,96 9,87% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1,47 1,94% Aroundtown SA
AUMOVIO 34,25 1,93% AUMOVIO
Aurubis 137,00 0,96% Aurubis
DWS Group GmbH & Co. KGaA 66,20 1,38% DWS Group GmbH & Co. KGaA
flatexDEGIRO AG 24,06 -1,47% flatexDEGIRO AG
Porsche Automobil Holding SE 25,73 2,67% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,93 2,89% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 48,38 6,28% Salzgitter
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 55,30 4,73% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,52 2,75% thyssenkrupp AG
tk accelis 26,95 -1,66% tk accelis

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MDAX 30 798,65 1,23%

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