Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag

Am Dienstag tendiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 3,31 Prozent höher bei 29 831,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 348,294 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 1,62 Prozent fester bei 29 343,35 Punkten, nach 28 875,10 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29 937,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29 343,35 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 10.02.2026, den Stand von 31 962,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 732,65 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, lag der MDAX-Kurs bei 29 027,31 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,71 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 28 488,77 Zählern.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Lufthansa (+ 7,31 Prozent auf 8,16 EUR), AUTO1 (+ 5,98 Prozent auf 16,47 EUR), KION GROUP (+ 5,44 Prozent auf 51,35 EUR), Nordex (+ 5,36 Prozent auf 43,26 EUR) und Bilfinger SE (+ 5,28 Prozent auf 107,70 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil K+S (-1,40 Prozent auf 15,45 EUR), HELLA GmbH (+ 0,13 Prozent auf 75,50 EUR), Ströer SE (+ 0,15 Prozent auf 33,55 EUR), HENSOLDT (+ 0,32 Prozent auf 77,40 EUR) und TeamViewer (+ 0,42 Prozent auf 4,73 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 4 213 971 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 33,935 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at