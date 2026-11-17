SDAX
|
17 512,37
|
-246,12
|
-1,39 %
|Marktbericht
|
17.11.2026 15:58:42
Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX am Nachmittag
Am Dienstag notiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,80 Prozent leichter bei 17 617,07 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 88,486 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,404 Prozent auf 17 686,73 Punkte an der Kurstafel, nach 17 758,49 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 17 548,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 688,46 Einheiten.
SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 18 198,27 Punkten auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 17.08.2026, mit 18 486,32 Punkten bewertet. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 17.11.2025, mit 16 069,28 Punkten bewertet.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,51 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell ASTA Energy Solutions (+ 3,99 Prozent auf 49,50 EUR), ProCredit (+ 2,18 Prozent auf 10,30 EUR), Vincorion (+ 2,11 Prozent auf 15,99 EUR), INDUS (+ 2,04 Prozent auf 34,95 EUR) und PVA TePla (+ 1,86 Prozent auf 26,28 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil PNE (-8,02 Prozent auf 4,70 EUR), Energiekontor (-7,71 Prozent auf 20,95 EUR), GFT SE (-7,16 Prozent auf 24,65 EUR), EVOTEC SE (-4,77 Prozent auf 2,80 EUR) und grenke (-3,67 Prozent auf 12,06 EUR).
Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 599 805 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5,213 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus
Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|24,25
|-0,82%
|ASTA Energy Solutions
|48,20
|1,05%
|Energiekontor AG
|20,85
|-7,33%
|EVOTEC SE
|2,75
|-5,56%
|GFT SE
|24,15
|-8,52%
|grenke AG
|11,84
|-3,90%
|HAMBORNER REIT
|4,04
|0,37%
|INDUS AG
|35,30
|2,92%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|64,60
|-1,07%
|Mutares
|27,65
|-1,43%
|PNE AG
|4,66
|-9,34%
|ProCredit Holding AG & Co.KGaA
|10,14
|1,20%
|PVA TePla AG
|26,80
|4,77%
|Vincorion
|16,22
|3,48%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|17 512,37
|-1,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen als wichtiger Termin: ATX und DAX beenden Handel deutlich leichter -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.