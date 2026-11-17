Am Dienstagnachmittag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Dienstag notiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,80 Prozent leichter bei 17 617,07 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 88,486 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,404 Prozent auf 17 686,73 Punkte an der Kurstafel, nach 17 758,49 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 548,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 688,46 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 18 198,27 Punkten auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 17.08.2026, mit 18 486,32 Punkten bewertet. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 17.11.2025, mit 16 069,28 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,51 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell ASTA Energy Solutions (+ 3,99 Prozent auf 49,50 EUR), ProCredit (+ 2,18 Prozent auf 10,30 EUR), Vincorion (+ 2,11 Prozent auf 15,99 EUR), INDUS (+ 2,04 Prozent auf 34,95 EUR) und PVA TePla (+ 1,86 Prozent auf 26,28 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil PNE (-8,02 Prozent auf 4,70 EUR), Energiekontor (-7,71 Prozent auf 20,95 EUR), GFT SE (-7,16 Prozent auf 24,65 EUR), EVOTEC SE (-4,77 Prozent auf 2,80 EUR) und grenke (-3,67 Prozent auf 12,06 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 599 805 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5,213 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at