SDAX im Fokus 17.11.2025 12:26:55

Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX mittags

SDAX-Handel aktuell.

Um 12:09 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,17 Prozent auf 16 121,27 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 80,602 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,024 Prozent auf 16 144,94 Punkte an der Kurstafel, nach 16 148,75 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Montag bei 16 270,72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 121,27 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 17.10.2025, den Stand von 16 719,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17 022,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, einen Stand von 13 405,80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 16,09 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 183,63 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Nagarro SE (+ 12,51 Prozent auf 65,65 EUR), Formycon (+ 11,57 Prozent auf 23,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,41 Prozent auf 36,98 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,40 Prozent auf 85,30 EUR) und Energiekontor (+ 2,35 Prozent auf 34,80 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Mutares (-8,14 Prozent auf 25,40 EUR), Medios (-3,04 Prozent auf 14,04 EUR), ProCredit (-2,93 Prozent auf 7,28 EUR), STRATEC SE (-2,34 Prozent auf 20,85 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-2,30 Prozent auf 1,95 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 312 467 Aktien gehandelt. Mit 6,250 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,02 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,05 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

13.11.25 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.25 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.25 Mutares Buy Warburg Research
30.04.25 Mutares Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.11.24 Mutares Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.
