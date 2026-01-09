Handel in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 1,17 Prozent aufwärts auf 3 824,45 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 580,673 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,178 Prozent auf 3 786,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 780,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 831,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 783,87 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 5,25 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 09.12.2025, den Stand von 3 583,79 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 09.10.2025, einen Stand von 3 747,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, wurde der TecDAX mit 3 487,68 Punkten gehandelt.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell TeamViewer (+ 6,10 Prozent auf 6,09 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,71 Prozent auf 46,62 EUR), Eckert Ziegler (+ 5,65 Prozent auf 16,28 EUR), HENSOLDT (+ 4,57 Prozent auf 90,30 EUR) und SAP SE (+ 2,74 Prozent auf 212,15 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SMA Solar (-4,34 Prozent auf 35,74 EUR), Siltronic (-4,21 Prozent auf 49,62 EUR), Nagarro SE (-1,52 Prozent auf 71,05 EUR), Sartorius vz (-1,21 Prozent auf 262,10 EUR) und Nordex (-1,11 Prozent auf 32,12 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 678 396 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237,282 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,59 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at