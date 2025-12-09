Handel in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Um 12:11 Uhr steigt der DAX im XETRA-Handel um 0,32 Prozent auf 24 123,60 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,075 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,204 Prozent auf 24 094,99 Punkte an der Kurstafel, nach 24 046,01 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 094,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 186,92 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der DAX bei 23 569,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, wurde der DAX mit 23 718,45 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, notierte der DAX bei 20 345,96 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 20,47 Prozent zu Buche. Bei 24 771,34 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3,79 Prozent auf 1 645,00 EUR), GEA (+ 1,91 Prozent auf 55,90 EUR), Allianz (+ 1,89 Prozent auf 376,60 EUR), Hannover Rück (+ 1,12 Prozent auf 253,60 EUR) und Beiersdorf (+ 1,09 Prozent auf 89,04 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Infineon (-1,29 Prozent auf 37,13 EUR), Daimler Truck (-1,23 Prozent auf 37,04 EUR), adidas (-1,15 Prozent auf 158,50 EUR), Fresenius SE (-0,99 Prozent auf 47,18 EUR) und Heidelberg Materials (-0,90 Prozent auf 219,80 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 709 784 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 243,373 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,38 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at